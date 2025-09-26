Policiales

Cae “brazo logístico” de barrabrava que atacó a jefe de prensa de Lambaré

Un allanamiento en Lambaré derivó en la detención de un hombre que funge de brazo logístico en la estructura de microtráfico liderada por Mauricio Ortiz Peralta, barrabrava capturado por el ataque al jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa. En el procedimiento, se incautaron droga, un arma de fuego y una mochila de delivery presuntamente usada para transportar estupefacientes.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 07:01
Detenido por caso periodista Fabián Costa
En un operativo antidrogas en Lambaré culminó con la detención de Luis Rolando Leiva Samudio (35).Gentileza

Luis Rolando Leiva Samudio (35) fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en el barrio Ciudad Nueva de Lambaré.

En la vivienda se incautaron 1.350 gramos de marihuana picada, un arma de fuego, teléfonos celulares y una mochila térmica con la inscripción de PedidosYa, presuntamente utilizada para el traslado de drogas bajo la fachada de delivery.

Detenido por caso periodista Fabián Costa
Luis Rolando Leiva Samudio (35), detenido hoy en una operación antidrogas, posando con un arma de fuego y dejando un mensaje al Primer Comando da Capital (PCC).

El comisario César Diarte, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, señaló que el detenido integra el brazo logístico del microtráfico de la organización liderada por Mauricio Ortiz Peralta, detenido por el ataque al jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa.

“Es un brazo logístico muy importante” dentro de la estructura de Ortiz Peralta, quien es jefe de una facción de la barrabrava de Cerro Porteño, según el jefe policial. Acotó que el detenido sería quien realizaba el delivery de estupefacientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Detienen a un sospechoso de ataque a jefe de prensa de Lambaré

Mauricio Ortiz Peralta, detenido como sospechoso del ataque a la vivienda del periodista Fabián Costa, jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré.
Mauricio Ortiz Peralta, detenido como sospechoso del ataque a la vivienda del periodista Fabián Costa, jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré.

Relación con el ataque a jefe de prensa de Lambaré

El procedimiento se desarrolló en el marco de la investigación por el ataque al periodista. Diarte precisó que aún están investigando si Leiva Samudio participó directamente en el atentado.

Agregó que el operativo continúa y que, por ahora, no se descartan más diligencias vinculadas al caso.

Detenido por caso periodista Fabián Costa
Los elementos incautados tras la detención de Luis Rolando Leiva Samudio (35).

Vínculos con el PCC y antecedentes

Diarte también mencionó que Leiva Samudio ya había sido visto en publicaciones de redes sociales posando con un arma de fuego y enviando saludos al Primer Comando da Capital (PCC), grupo criminal de origen brasileño.

Lea más: Atrapan a supuestos maleantes e indagan conexión con ataque a periodista

El detenido cuenta con varios antecedentes penales, incluyendo tentativa de robo y tenencia de estupefacientes.

Detenido por caso periodista Fabián Costa
La mochila de delivery con la que el detenido, Luis Rolando Leiva Samudio (35), supuestamente traficaba estupefacientes.
Enlace copiado