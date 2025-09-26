Cae “brazo logístico” de barrabrava que atacó a jefe de prensa de Lambaré

Luis Rolando Leiva Samudio (35) fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en el barrio Ciudad Nueva de Lambaré.

En la vivienda se incautaron 1.350 gramos de marihuana picada, un arma de fuego, teléfonos celulares y una mochila térmica con la inscripción de PedidosYa, presuntamente utilizada para el traslado de drogas bajo la fachada de delivery.

El comisario César Diarte, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, señaló que el detenido integra el brazo logístico del microtráfico de la organización liderada por Mauricio Ortiz Peralta, detenido por el ataque al jefe de prensa de la Municipalidad de Lambaré, Fabián Costa.

“Es un brazo logístico muy importante” dentro de la estructura de Ortiz Peralta, quien es jefe de una facción de la barrabrava de Cerro Porteño, según el jefe policial. Acotó que el detenido sería quien realizaba el delivery de estupefacientes.

Relación con el ataque a jefe de prensa de Lambaré

El procedimiento se desarrolló en el marco de la investigación por el ataque al periodista. Diarte precisó que aún están investigando si Leiva Samudio participó directamente en el atentado.

Agregó que el operativo continúa y que, por ahora, no se descartan más diligencias vinculadas al caso.

Vínculos con el PCC y antecedentes

Diarte también mencionó que Leiva Samudio ya había sido visto en publicaciones de redes sociales posando con un arma de fuego y enviando saludos al Primer Comando da Capital (PCC), grupo criminal de origen brasileño.

El detenido cuenta con varios antecedentes penales, incluyendo tentativa de robo y tenencia de estupefacientes.