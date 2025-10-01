Esto revela la autopsia al cuerpo del empresario Luis Montanaro

El médico forense Cristian Alegretti explicó que la autopsia reveló que el cuerpo del empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya tuvo una lesión contusa penetrante en la zona craneana, compatible con un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego.

Relató que el disparo ingresó por la región temporal derecha y salió por el lado temporal izquierdo, con trayectoria ascendente y de derecha a izquierda.

“El orificio tiene características como un disparo a boca de jarro, con desgarro de la piel y fracturas múltiples en la bóveda craneana”, detalló la especialista. Detalló además que se registraron fracturas frontales, temporoparietales y occipitales, además de daño encefálico.

Sin rastros de terceros

El análisis descartó la intervención de otra persona. “No se encontraron lesiones en las manos, miembros u otros signos de defensa. Tampoco hubo evidencia de violencia externa”, señaló Alegretti. Con ello, se concluyó que la herida fue autoinfligida.

El martes pasado, el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya fue encontrado sin vida en su departamento del condominio Altamira, en Surubi’i, donde cumplía arresto domiciliario. El cuerpo estaba tendido junto a un arma de fuego, según el reporte policial.

Montanaro enfrentaba procesos judiciales por difusión no consentida de archivos sexuales en el caso “Duck Sex Games” y otras causas pendientes.