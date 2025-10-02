Lambaré: detienen a tres jóvenes con un arma de guerra tras frustrado intento de asalto a cajero

Jonatan David Ramírez Ferreira (28), Luis Fernando Recalde Torres (25) y Roberto Ariel Mancuello Aquino (28) fueron detenidos anoche en la vía pública, sobre la avenida Cacique Lambaré, entre Río Blanco y Mayor María Mazó, en la ciudad de Lambaré.

El jefe de Inteligencia de la Policía Nacional, comisario Arnaldo Acosta, explicó que la detención se dio tras un procedimiento ejecutado con base en un informe preliminar que recibieron, el cual señalaba que un cajero automático ubicado en la avenida Cacique Lambaré iba a ser atacado.

“Tuvimos información de que un grupo de malvivientes iba a asaltar el cajero de Lambaré. No supimos con exactitud cuál, pero las informaciones recabadas indicaban la zona de Cacique Lambaré. Pudimos divisar el vehículo y, al momento de la verificación, encontramos a estas tres personas y el arma de fuego”, manifestó.

En poder de los detenidos fue hallada un arma automática tipo M4, de uso bélico, con cuatro proyectiles, según detalló el comisario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Policía de civil detiene a hombre que intentó ingresar a su vivienda

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jóvenes estudiantes y sin antecedentes

Acosta agregó que ninguno de los jóvenes cuenta con antecedentes. “Los tres creo que son estudiantes y descartan que iban a hacer el asalto, que solamente iban a probar el arma y venderla, pero la información recabada por esta división nos llevó a ellos y pudimos prevenir dicho asalto”, señaló.

Asimismo, comentó que los jóvenes circulaban en un vehículo Mazda 626 y que no tenían un destino fijo, sino que merodeaban la zona hasta ser interceptados cuando estaban estacionados en una calle lateral al supermercado Stock, ubicado en la avenida Cacique Lambaré.

Lea más: Vecinos de Trinidad denuncian inseguridad por reiterada liberación de presunto delincuente

Los tres detenidos fueron citados para las 07:00 de hoy ante la Fiscalía.