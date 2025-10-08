Imputan y piden prisión de sospechoso de apuñalar a conductor de Motobolt en Capiatá

Pablo Israel Figueredo Jara, de 23 años, quien cuenta con ocho antecedentes por robo y hurto, y recientemente había recuperado su libertad con arresto domiciliario, fue imputado por ser el sospechoso de apuñalar tres veces a Andrés Báez Vallejos, paraguayo de 55 años, conductor de Motobolt que llevaba a Figueredo tras solicitar el viaje.

La fiscala Carolina Martínez además pidió prisión preventiva para el joven que violó su arresto domiciliario para cometer el crimen.

“Cuenta con varias condenas que ya estaban compurgadas, incluso tenía un arresto domiciliario vigente que el mismo violó para cometer este hecho con imputación por hechos similares, en este caso por hurto agravado, era el último caso. La mayoría de los procesos son en Capiatá. Este último sería de Fernando de la Mora”, detalló sobre los antecedentes del joven.

La fiscala explicó que el hurto agravado tiene un marco penal de 6 meses a 10 años de prisión, por lo que el compurgamiento de la pena mínima se produce a los 6 meses y que debido a una cuestión constitucional que limita la pena mínima a lo que establece el marco penal, fue beneficiado con el arresto domiciliario, pero que de igual manera es deber del juez analizar la vigencia de la prisión preventiva, sí se encuentra legitimada y justificada.

Analizan complicidad de hermana

La fiscala contó que de acuerdo al relato fáctico de la víctima, esta señaló que se constituyó en el lugar a pedido de una persona que indicó ser la hermana del sospechoso del asalto.

“Este sujeto, el que sube, antes de llegar a destino, solicita ya la culminación del servicio y es ahí donde, incluso estando aún sobre la motocicleta, en la espalda le propina varias estocadas a la víctima. Estamos indagando esta situación a los efectos de corroborar si efectivamente es la hermana o si es un modo de operar, porque ya tenemos antecedentes de circunstancias parecidas donde son mujeres las que solicitan los servicios de la plataforma”, detalló.

Agregó que generalmente cuando son mujeres quienes solicitan el servicio, inspiran mayor confianza en horarios de noche y madrugada, por lo que los conductores aceptan el servicio.

“Por el principio de inmediación pude constatar que es una persona que reúne las apariencias físicas de ser una persona adicta a las drogas. Sin embargo, a los efectos de corroborar científicamente eso a través de las pruebas toxicológicas. De una parte que el hecho cómo aconteció, el mismo actuó de una manera violenta, brutal, sin compasión a su víctima, entonces todos esos actos, esas conductas, nos indican que sí es una persona que estaba bajo los efectos de alguna sustancia”, sostuvo.

Localización de la moto

Según el comisario Carlos Maldonado, jefe de la Comisaría 59° Central, el sospechoso descendió de la motocicleta, fingiendo haber llegado a su domicilio y en ese momento atacó con un arma blanca al conductor. Posteriormente, huyó con la motocicleta y el celular de la víctima.

El biciclo, de la marca Motostar, modelo SK 150, fue localizado gracias al dispositivo GPS instalado. Personal policial logró ubicarlo y detener al sospechoso en la zona de la compañía 7 Posta Ybyraro, en Capiatá.

La víctima está actualmente fuera de peligro e incluso ya tiene alta médica, sin complicaciones, pero las heridas fueron graves por la zona en la que recibió las estocadas.