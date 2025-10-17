Roban garrafas de una estación de servicios en Asunción

Durante la tarde de ayer, jueves, un hombre se acercó a una estación de servicios de Petropar ubicada en la Avda. Gral. Santos y Cerro Corá, Asunción, donde simuló ser un cliente, pero sus intenciones aparentemente eran otras.

El conductor estacionó su vehículo, un Toyota Vitz de color negro, hacia la zona donde se encontraban las garrafas y rápidamente alzó un par de estas a su vehículo.

Luego de mirar hacia todas las direcciones y revisar la parte trasera del auto, subió al automóvil y abandonó rápidamente el lugar.

Denuncia ante la Policía Nacional

El comisario Sabino López, de la comisaría 6.ª de Lambaré, confirmó que el hecho fue denunciado ante su dependencia policial y según los trabajadores, se percataron del robo al momento de hacer un inventario en el proceso de un cambio de turno. “Estamos verificando el circuito cerrado e identificando la chapa”, precisó el jefe policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Policía ahuyenta a tiros cuatro asaltantes en una estación de servicios de Capiatá