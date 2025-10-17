Policiales

Roban garrafas de una estación de servicios en Asunción

Un hombre simuló ser un cliente en una estación de servicios ubicada en Asunción y luego de estacionar el vehículo que conducía, robó unas garrafas. El hecho fue denunciado a la Policía Nacional.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 01:44
Un hombre cargó un par de garrafas a un vehículo y huyó de la estación de servicios.
Durante la tarde de ayer, jueves, un hombre se acercó a una estación de servicios de Petropar ubicada en la Avda. Gral. Santos y Cerro Corá, Asunción, donde simuló ser un cliente, pero sus intenciones aparentemente eran otras.

El conductor estacionó su vehículo, un Toyota Vitz de color negro, hacia la zona donde se encontraban las garrafas y rápidamente alzó un par de estas a su vehículo.

Luego de mirar hacia todas las direcciones y revisar la parte trasera del auto, subió al automóvil y abandonó rápidamente el lugar.

Antes del robo, el hombre aparentemente solicitó una carga de combustible.
Denuncia ante la Policía Nacional

El comisario Sabino López, de la comisaría 6.ª de Lambaré, confirmó que el hecho fue denunciado ante su dependencia policial y según los trabajadores, se percataron del robo al momento de hacer un inventario en el proceso de un cambio de turno. “Estamos verificando el circuito cerrado e identificando la chapa”, precisó el jefe policial.

