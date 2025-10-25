A doce días de la tragedia en CDE: Fiscalía anuncia que tomará declaración a orientales heridos

El fiscal Alcides Giménez manifestó en la tarde de este sábado, que la próxima semana se tomará, en carácter de anticipo jurisdiccional, la declaración de los sobrevivientes a la tragedia en Ciudad del Este, con el objetivo de obtener la información bajo control jurisdiccional. Los mismos se recuperan en un hospital privado.

“Aún no les hemos tomado declaración en sede fiscal por la situación en que se encuentran y también por la dificultad de contar con un intérprete. Está prevista para la semana que viene”, especificó.

Los sobrevivientes son: Jingfang Lan, su esposo Chunmin Chen y su hija de cuatro años.

Los fallecidos fueron identificados como Wei Biao, Chen Jia Xin, Lin Zewei y Zhenbo Zhon, además del propio atacante, cuyos documentos hallados en el departamento coinciden con las personas fallecidas, indicó.

Agregó que los datos fueron corroborados mediante pedidos de auxilio a las instituciones como Migraciones, Antimafia e Interpol que solicitaron informes a sus pares a fin de obtener información oficial.

Venta de celulares

Con relación a la actividad que desarrollaba en la ciudad, la investigación induce a que efectivamente tenían un negocio de venta de celulares y accesorios, señaló.

También dijo que la investigación sigue su curso a fin de determinar el móvil del crimen, la situación migratoria de los sobrevivientes, y si existen otros vínculos o implicados en el hecho.

Antecedentes

El hecho se habría originado tras una discusión laboral en la empresa “Prince Mobile”, dedicada a la venta de celulares, donde el presunto autor, Jack Cheng Luo, era el encargado de depósito.

Según los sobrevivientes, durante la reunión, el joven fue informado por el gerente de su despido, supuestamente, luego de detectarse el faltante de celulares en el depósito, lo que derivó en la violenta reacción de Jack Cheng Luo, según datos que arrojó la primera parte de la investigación.

En medio del altercado, Cheng Luo atacó con un arma blanca a varios compañeros, encerró a las víctimas dentro del departamento y luego roció el lugar con combustible, provocando un incendio.