Cae policía “mau” que juntaba datos de supermercados y bancos

Este lunes fue aprehendido un joven de 25 años que simulaba ser un uniformado de la Policía Nacional. Supuestamente, se trataba del suboficial segundo “José Núñez”, quien recorría distintos puntos del barrio Sajonia de Asunción.

Al respecto, el subcomisario Blas Espínola detalló que recopilaron datos sobre que el supuesto uniformado buscaba distintas informaciones sobre supermercados y bancos ubicados en la zona.

“Hoy estaba ahí en la esquina del supermercado y lo aprehendieron; lo llevaron hasta la comisaría y en ningún momento quiso dar sus datos, recién cuando fue esposado vimos sus documentos. Es un ciudadano que no es policía”, detalló.

Se trataría de Abrahan Mendoza Benítez, oriundo de Caacupé, quien ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el oficial Néstor Vázquez precisó que el hombre también fue visto en los alrededores del Palacio de Justicia.

Lea más: Video: buscan en Santaní a este hombre por supuestamente disparar a un perro