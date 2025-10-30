Gobierno declarará como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y PCC

Este jueves hubo una reunión entre el Consejo de Defensa Nacional (Codena) y el presidente de la República, Santiago Peña. Como vocero del encuentro habló el ministro secretario permanente del Consejo, Cíbar Benítez, quien adelantó que “se va a elevar el máximo nivel de alerta en toda nuestra franja de frontera”.

También aseguró que el ataque a una sede del banco Itaú en Katueté “agrava mucho más” la situación actual y por eso se aumentará considerablemente la presencia militar en distintos puntos fronterizos, aunque en mayor medida en la zona este del país.

“El objetivo es cuidarle a la ciudadanía; que nadie se sienta temeroso. Va a haber refuerzo en comisarías y hoy fue una señal más”, agregó.

Sobre la duración del refuerzo de la presencia militar alegó que es “sine die” y de momento es una medida que solo se da dentro del territorio nacional, aunque esperó que los países fronterizos también puedan hacer lo mismo.

PCC y Comando Vermelho como terroristas

Asimismo, confirmó que una de las decisiones que se tomó dentro del Codena es la declaración como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y el Primer Comando Da Capital (PCC).

Según el alto funcionario, “hay sobradas razones” para declarar a esos grupos como terroristas y esto se oficializaría con un decreto en las próximas horas.

“Atentan contra la soberanía en territorio nuestro... son organizaciones auténticamente terroristas”, detalló.

Sobre el “peso” de la declaración explicó que con una declaración de terrorista, también existe una pena mucho mayor al momento de cometer crímenes y consideró que también podría ser una “cuestión disuasiva”.

