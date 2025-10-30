“Les garantizo que vamos a llegar a los responsables”, dice Riera sobre ataque en Katueté

Un grupo armado atacó una sucursal del banco Itaú en Katueté durante la madrugada de este jueves. Los autores utilizaron explosivos, armas largas y destrozaron completamente el lugar.

Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que ya se dispuso junto al comandante de la Policía, Carlos Benítez, que “el número 2 de la Policía” vaya al distrito para formar parte de las investigaciones.

Se trata del comisario César Silguero Lobos, quien según Riera, “tiene uno de los más altos registros de casos aclarados” y ahora se encuentra en “terreno” para brindar los primeros datos que encuentra en el lugar.

“Una rápida huida, o fue relevado por otro vehículo o se internaron en el monte. Ya hay un equipo de búsqueda; les garantizo que vamos a llegar a los responsables“, comentó.

“Grupo híbrido”

Otro punto que mencionó Riera es que el grupo que cometió el hecho podría ser “híbrido” entre Comando Vermehlo/PCC y compuesto por unas 15 a 20 personas.

“No es tan fácil de que se oculten, tendrían vínculos con eventos anteriores y más no les puedo decir. No estamos lejos de llegar a datos concretos”, aseguró.

El ataque ocurrió cerca de las 03:00 de este jueves en Katueté, localidad del departamento de Canindeyú.

Una testigo contó que las primeras detonaciones se escucharon en la zona trasera de su vivienda y seguidamente fueron varios disparos.

