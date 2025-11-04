Capturado tras ser sorprendido en flagrancia al intentar hurtar una caja de vinos en Villarrica

Un hombre de 31 años fue detenido anoche por agentes de la Comisaría 3ª del barrio Centro, tras ser sorprendido en flagrancia dentro de un depósito comercial cuando intentaba hurtar una caja de vino.

El aprehendido fue identificado como Benigno González Montiel, domiciliado en el barrio San Miguel de Villarrica. Según el informe policial, el hombre fue visualizado por el propietario, Aldo Augusto Blanco Vázquez (61), a través del sistema de circuito cerrado cuando ingresó al depósito de su local “Casa Blanco”, ubicado sobre las calles Ismael Maelo Gómez y Mariscal López.

El comerciante dio aviso inmediato a la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron al lugar. Al llegar, encontraron al sospechoso con una caja con vinos de varias marcas en las manos, pero al notar la presencia policial, el hombre intentó huir trepando una muralla lateral.

Los intervinientes iniciaron una persecución a pie y lograron capturarlo a una cuadra y media del sitio del hecho. Posteriormente, fue trasladado hasta la dependencia policial, previa revisión médica en el Hospital Regional de Villarrica.

De acuerdo con el oficial ayudante Axel Dávalos, subjefe de la Comisaría 3ª, el sujeto habría intentado hurtar vinos de distintas marcas valuados en unos G. 500.000. Además, el propietario manifestó que en otras ocasiones el mismo individuo ya había ingresado al depósito, lo que le habría ocasionado pérdidas millonarias en mercaderías.

“El dueño nos mostró grabaciones anteriores donde se ve al mismo sujeto hurtando productos. Esta vez decidió llamar a la policía y logramos detenerlo”, explicó el oficial Dávalos.

Según lo informado, durante la aprehensión, González Montiel se encontraba en un estado de alteración y confusión, lo que llevó a los agentes a presumir que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

“Él manifestó ser ‘viciante’ y que necesitaba dinero, aunque no precisó si se refería al alcohol o a drogas”, agregó el uniformado.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la remisión de los antecedentes a la Unidad Penal de turno para el procedimiento correspondiente. Los objetos hurtados fueron recuperados y entregados nuevamente a su propietario.