Imputan a los detenidos por el asalto al banco de Katueté

Por robo agravado fueron imputados Hernán David Núñez Vera (40), Diego Hernán Portillo Sugastti (31) y Antolín Algarín Domínguez (28), los tres detenidos durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación del asalto al banco Itaú de Katueté.

Según la agente fiscal Cleider Velázquez, los tres fueron imputados en carácter de autores, por lo que solicita además la prisión preventiva de los mismos.

Durante los allanamientos en los que fueron detenidos también se incautó de armas de fuego de grueso calibre, chalecos antibalas, botas, equipos tácticos y otros elementos de evidencia.

La fiscal también aclaró que algunos de los detenidos ya contaban con orden de detención por un caso de robo a una transportadora de caudales que se realizó en Caaguazú, en setiembre de este año, incluso uno de ellos contaba con arresto domiciliario.

12 sospechosos identificados

La policía y la Fiscalía hablan de un total de 12 sospechosos identificados en el asalto a la sucursal del Banco Itaú de Katueté, todos serían paraguayos, por lo que quedarían nueve sospechosos con orden de detención, entre ellos el líder del grupo criminal, identificado como Mauricio Paniagua Medina.

La fiscala agregó que todos cuentan con frondosos antecedentes por hechos similares.

La Policía maneja indicios sobre el origen de las armas largas que habrían sido utilizadas durante el ataque, así como también que el grupo criminal ejecuta sus operaciones entre Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa.

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario Osvaldo Andino recordó que la misma banda sería responsable de un atraco anterior en el departamento de Itapúa, donde los autores arrojaron vehículos al río Paraná tras el robo.

Robo a banco con explosivos

Un grupo armado protagonizó un violento asalto durante la madrugada del jueves último en una sucursal del Banco Itaú en la ciudad de Katueté.

Los delincuentes utilizaron explosivos para volar la bóveda principal, violentaron tres cajeros automáticos, arrojaron clavos miguelito por toda la zona y se enfrentaron a tiros con una patrullera durante su huida.