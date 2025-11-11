Mujer presuntamente ebria apuñaló a un policía en Villarrica tras un intento de suicidio

Una confusa y violenta situación se registró en la mañana de este martes en pleno microcentro de Villarrica, donde una mujer, presuntamente bajo los efectos del alcohol, apuñaló a un suboficial de la Policía Nacional que intentaba evitar que atentara contra su propia vida.

El hecho ocurrió sobre la calle Hernandarias, casi Fuerte Olimpo, en el barrio Centro, y tuvo como víctima al suboficial inspector Nelson Báez, de la Comisaría 3ª – Centro. El uniformado resultó herido con un arma blanca a la altura de la cadera durante un procedimiento de auxilio.

Según el comisario principal Carlos Arévalos, jefe de la citada comisaría, los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada de auxilio de una transeúnte que alertó sobre una fuerte discusión familiar. Al llegar, fueron recibidos por la dueña de casa, Sofía González, quien manifestó que su hija se encontraba fuera de control.

La hija, identificada como Daisy Carolina Quiñónez, de 42 años, se hallaba en el interior de la vivienda con un cuchillo en la mano, según relató el jefe policial. La mujer manifestó su intención de quitarse la vida y, al ser abordada por los agentes, reaccionó agrediendo al personal policial.

Tras el incidente, la mujer corrió hacia una habitación interior y se autoinfligió varias heridas en los brazos antes de desvanecerse. Tanto ella como el suboficial Báez fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Villarrica.

Debido a la gravedad de la herida, el agente policial fue derivado posteriormente al Hospital Policial Santa Rosa de Lima, en Coronel Oviedo, donde permanece internado pero fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

El comisario Arévalos señaló que la madre de la agresora informó que su hija había sido dada de alta recientemente del Hospital Neuropsiquiátrico, donde estuvo internada por problemas de salud mental.

Asimismo, la madre mencionó que Daisy habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprano, lo que habría desatado la crisis.