Video: polémica por procedimiento policial en un edificio de Asunción

Tres uniformados policiales ingresaron esta tarde al edificio Monumental, ubicado en el centro de Asunción, para aprehender a un hombre. El hecho ocurrió en la recepción del lugar, donde se encontraba el portero junto a su hijo de tres años.

Al respecto, uno de los encargados del edificio confirmó que el aprehendido es un inquilino y como parte del hecho, los policías “atropellaron la entrada” para luego sacar sus armas de fuego.

“Estábamos en el hall porque se había ido la luz... los policías pidieron ingresar, entraron atropellando y sacaron sus armas. Nos apuntaron a los que estábamos ahí”, comentó a ABC Color.

Asimismo, detalló que el caso dataría de un hecho registrado entre el detenido y un cuidacoches que rondaría la zona generando daño a los vehículos.

Indignación tras procedimiento

Otro punto que mencionó el testigo es que los inquilinos coinciden en una indignación total por el procedimiento, ya que se ingresó a una propiedad privada y afectó a terceros.

Asimismo, confirmo que denunciarán el hecho ante la comisaría 3.ª de Asunción, ya que los uniformados corresponden a esa dependencia policial.

“El actuar deja mucho que desear... mi hijo prácticamente fue apuntado con una pistola. Estamos todos indignados, es una indignación total por cómo se ingresó. Estaban apuntándonos con arma a quienes estaban ahí y ¿qué iba a pasar si alguno reaccionaba y se escapaba un tiro? ¿A quién le voy a llorar por mi hijo?”, precisó.

Otros vecinos del lugar detallaron que en reiteradas ocasiones tuvieron inconvenientes con el cuidacoches que está por la zona, ya que también sería un adicto que se pone violento y amenazaría con cuchilladas.

Versión de la Policía

Por su parte, el comisario Germán Chena, jefe de la Comisaría 3.ª, precisó que la aprehensión se dio porque el hombre fue denunciado por supuesto robo y lesión hacia un extranjero.

Al ser consultado sobre la presencia de terceros en el lugar calificó que corresponde a una “situación fortuita” y que tampoco se puede controlar que un menor esté en un momento de “persecución”.

“No se realizó ningún disparo”, alegó.

Finalmente, confirmó que el inquilino permanece recluido en la dependencia policial y se espera que mañana declare ante el Ministerio Público, ya que la investigación del caso dependerá de esa institución.

