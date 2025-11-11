Video: imputan a una mujer por robo de shampoo y otras mercaderías de un supermercado

La agente fiscal Laura Guillen imputó a una mujer por hurto de mercaderías del local comercial denominado “Diefer”, ubicado sobre la ruta PY01 casi Paso de Patria, barrio Cañadita de la ciudad de Ñemby.

El robo ocurrió el 10 de noviembre, a las 20:00, fecha en la que la sospechosa ingresó al local en compañía de un sujeto de sexo masculino y de una niña menor de edad.

Cámaras de circuito cerrado del local captaron el momento en el que la mujer y el hombre sustrajeron diversas mercaderías consistentes en aerosoles, insecticidas, shampoo, crema de enjuague, jabones de tocador, pastas dentales, entre otros productos.

El hombre introdujo las mercaderías entre sus vestimentas, mientras que la mujer utilizó un bolsón de color oscuro que llevaba consigo. Ambos utilizaron a la niña también para esconder las mercaderías entre sus prendas de vestir, a quien sujetaban de la mano.

Detenida por robo de shampoo

La mujer fue detenida al intentar escapar, ya que sus cómplices la abandonaron al salir del local y subir a un auto para escapar.

Cuando la mujer y sus cómplices se retiraron del local comercial y se dirigían a un automóvil marca Toyota, que se encontraba estacionado a pocos metros del lugar, los que llegaron hasta el vehículo descargaron las mercaderías sustraídas para luego regresar nuevamente al interior del comercio y continuar con el ilícito.

En una de esas ocasiones, cuando la hoy imputada, el sujeto y la niña salían del local con el fin de descargar los objetos en la cajuela del vehículo, fueron sorprendidos por los empleados del comercio.

Ante ello, el desconocido abordó rápidamente el automóvil al mando de otra mujer, y se dieron a la fuga, dejando en el sitio a la hoy investigada, quien intentó escapar a pie, siendo perseguida y retenida por las empleadas del establecimiento.

Acto seguido, las trabajadoras dieron aviso al sistema 911, acudiendo al lugar personal policial, quienes procedieron a la aprehensión de la hoy imputada.

Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional piden la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto y a la niña que participaron en el ilícito, por lo que piden que en caso de identificarlos, informen a la Policía Nacional.