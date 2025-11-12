Condenan a peón a 30 años por triple asesinato durante secuestro en Santaní

El tribunal conformado por los jueces Walter Ramírez (presidente), Mercedes Urunaga y Lilio Bobadilla emitió la sentencia contra Alfredo Benítez, quien fue condenado 30 años de pena privativa de libertad por secuestro y homicidio doloso.

Fue después de haber sido hallado culpable de haber participado en el triple asesinato del colono menonita Helmut Ediger Friesen y los peones Rolando Díaz González y Odair Dos Santos.

El crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2021 en la estancia “Oasis” de San Estanislao, propiedad de Friesen. Los captores también habían retenido otro trabajador identificado como Eder Cordeiro Machado, pero este logró escapar de ellos y reveló a las autoridades los detalles del ilícito.

El ministerio Público estuvo representado en el juicio por el agente fiscal Lorenzo Lezcano.

Capturado cuatro días después

De acuerdo a los datos, Benítez había sido capturado por los investigadores policiales el 26 de noviembre, es decir, cuatro días después del plagio, en el asentamiento de Agüerito de Santa Rosa del Aguaray, sur del departamento de San Pedro.

De su poder confiscaron la suma de G. 1.000 millones en efectivo, que eran parte de los 2.000 millones exigido por la liberación de las víctimas.

Además, Benítez había trabajado como peón durante nueve años como empleado de Friesen..