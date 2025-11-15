Canindeyú: destruyen 31 hectáreas de marihuana y 5.000 kilos de droga picada

La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, con sede en Curuguaty y encabezada por el fiscal Juan Benegas, ejecutó esta semana el “Operativo Canindeyú I” en la zona del distrito de Nueva Durango, departamento de Canindeyú. La intervención tuvo como objetivo combatir de manera frontal la producción y distribución de marihuana.

Eliminación de más de 30 ha. de cultivo de marihuana

Durante los tres días de tareas en el monte, los intervinientes erradicaron y destruyeron mediante incineración 31 hectáreas de cultivos ilícitos, distribuidas en 10 parcelas. Asimismo, fueron incinerados 5.000 kilos de marihuana picada, que se encontraban acopiados en campamentos precarios dentro de la zona boscosa.

El operativo fue desarrollado en coordinación con Fuerzas Especiales y Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes acompañaron los trabajos de identificación, corte y destrucción de las plantaciones.