Video: buscan a pasajero armado que amenazó al chofer de un colectivo

Según reportes de la Comisaría Primera de San Lorenzo, se tuvo conocimiento del hecho ayer a las 19:00, tras la viralización de las imágenes. En uno de los videos se observa a un hombre, de entre 60 y 70 años, vestido con camisa amarilla, quepis, anteojos y pantalón jeans azul, intentando descender de un ómnibus por la puerta delantera, la cual está destinada exclusivamente para el ascenso de pasajeros.

Lea más: Sufrió apriete policial, pero ahora volvió a caer como tortolero

Aparentemente, eso habría desatado una discusión con el conductor y el pasajero extrajo un arma de fuego y emitió amenazas verbales, obligando al chofer a abrir la puerta para permitirle descender. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El comisario Alexander Méndez confirmó que tomaron intervención, pero no recibieron una denuncia formal. Señaló que el hecho fue comunicado al Ministerio Público, que ya ordenó la búsqueda y localización del sospechoso, conforme a las características observadas en el material difundido. “Ya le estamos buscando”, manifestó en contacto con ABC.

Lea más: San Lorenzo: detienen a presunto ladrón reincidente