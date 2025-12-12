Hallan sin vida a joven de 18 años desaparecida en el río Paraguay

El cuerpo de Alicia Cabrera Ocampos, de 18 años, fue encontrado en la tarde del jueves en aguas del río Paraguay, en la zona de Itá Enramada, un día después de haber desaparecido mientras intentaba rescatar a su hermano menor, quien se estaba ahogando en la zona de la Costanera Sur. La joven ingresó al río para auxiliarlo, pero no volvió a salir a la superficie, según reportó la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo detrás del destacamento de la Prefectura Naval

De acuerdo con el informe de la Comisaría 13ª de Asunción, el hallazgo fue comunicado alrededor de las 15:15, cuando personal de la Marina detectó un cuerpo flotando en el río Paraguay, detrás del destacamento de la Prefectura Naval, ubicado en el barrio Itá Enramada.

“El hallazgo se dio mediante una llamada recibida en nuestra oficina de guardia. La Marina informó que había una persona flotando en el río”, explicó el subcomisario Rolando Ramírez.

Intentó salvar a su hermano

La víctima había desaparecido el día anterior, alrededor de las 19:50, en la zona del Bañado Sur, jurisdicción de la Comisaría 2ª Metropolitana. Según relató el subcomisario Ramírez, Alicia se estaba bañando junto con uno de sus hermanos cuando lo vio en peligro de ahogarse.

“Al ver que su hermano se estaba ahogando, ella se lanzó para ayudarlo y en ese momento desapareció. Hoy lamentablemente encontramos su cuerpo”, indicó. El hermano logró sobrevivir.

Identificación y procedimiento forense

El cuerpo fue retirado del agua por personal de la Patrulla Naval, quienes lo trasladaron hasta la ribera. En el lugar se hicieron presentes familiares de la víctima, quienes confirmaron la identidad de la joven.

Agentes de Criminalística y el fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 2 participaron del procedimiento de rigor.

Piden extremar cuidados ante el intenso calor

El subcomisario Ramírez recordó que, con las altas temperaturas, muchas personas recurren al río para refrescarse, pero advirtió que ello implica riesgos importantes.

“Este calor sofocante hace que uno busque un chapuzón, pero hay que cuidarse. Es importante permanecer en zonas seguras y utilizar salvavidas”, recomendó.