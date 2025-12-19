Sin protección ni identidad legal: hallan que víctima de feminicidio nunca fue inscripta en el REC

La fiscala Maricel Orihuela, de la Unidad Penal de San Pedro del Ycuamandiyú, logró una resolución que consideran “de profundo significado” al haber impulsado la inscripción de nacimiento de una mujer que fue asesinada.

La víctima perdió la vida en un feminicidio en marzo de este año y ella nunca había sido registrada oficialmente ante el Estado paraguayo.

Durante la investigación se constató que la mujer nunca fue inscripta al nacer debido a la extrema vulnerabilidad económica de su madre, quien en su momento no pudo trasladarse hasta el Registro del Estado Civil.

“Ella vivió, creció y murió sin identidad jurídica, invisible para el sistema”, detalla el Ministerio Público y por eso se impulsó mediante la Fiscalía y la Defensoría Pública concretar un trámite de inscripción tardía, incluso después de su fallecimiento.

“Ninguna mujer debe ser invisible”

Otro dato que mencionan sobre el caso es que el laboratorio forense del Ministerio Público cumplió un rol fundamental mediante la realización de pruebas de ADN, que confirmaron con un 99% de certeza el vínculo filial entre la occisa y la madre.

“Este logro no solo permitió restituir la identidad de la víctima, sino también dignificar su memoria, reafirmando que ninguna mujer debe ser invisible ante el Estado, ni siquiera después de muerta”, concluyen.

