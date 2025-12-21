Piden prisión preventiva para presuntos comercializadores de droga en Ñemby

El agente fiscal Fernando Meyer, imputó a tres personas de 28, 32 y 33 años por la supuesta comisión de los hechos punibles de posesión, empleo ilícito de bienes y comercialización de drogas, previstos en la Ley 1340/88 y su modificatoria, la Ley 1881/02, en concordancia con el Código Penal.

Asimismo, la representación fiscal requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para los procesados, atendiendo a la gravedad de los hechos y a los indicios reunidos durante el procedimiento.

Detención e incautación de la droga

Según los antecedentes, los sospechosos fueron detenidos en la vía pública, frente a una cancha de pikivóley de la ciudad de Ñemby, donde se incautaron 2 kilos con 151 gramos de cocaína, presuntamente destinados a su posterior comercialización. La droga era transportada en un vehículo de la marca Toyota, modelo Ractis.

Lea más: Exintendente de Caazapá, otra vez sospechoso de narcotráfico internacional

El procedimiento se llevó a cabo el 19 de diciembre, alrededor de las 19:00, cuando efectivos del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional interceptaron el rodado. El vehículo estaba estacionado frente a la cancha junto a otro vehículo que se dio a la fuga de manera precipitada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el interior del automóvil se encontraban dos de los imputados, mientras que el tercer sindicado, presuntamente vinculado al vehículo que huyó del lugar, fue detenido en el sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la inspección, los intervinientes hallaron una caja de cartón que contenía dos panes de supuesta cocaína, envueltos en cinta de embalaje de color amarillo.