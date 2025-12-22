Condenado por abusar de su hija, es beneficiado con arresto domiciliario

Un hombre, cuya culpabilidad fue probada en un juicio oral por el crimen de abuso sexual en niños, fue beneficiado con el arresto domiciliario por mayoría de un Tribunal de Sentencia de Concepción, permitiéndole abandonar la reclusión pese a la gravedad de la pena impuesta.

El abuso en el entorno familiar

Los hechos probados durante el juicio remontan al 20 de febrero de 2022. Según la acusación sostenida por la fiscal Carolina Quevedo, la víctima —una niña que en aquel entonces tenía solo 9 años— fue manoseada en sus partes íntimas por su propio padre.

El ataque ocurrió un día domingo, cuando la pequeña visitaba la vivienda de su progenitor. El Ministerio Público presentó pruebas periciales, psicológicas y, por sobre todo, el desgarrador relato de la niña mediante la Cámara Gesell, que confirmaron la autoría del hoy condenado.

La fallida estrategia de la “insania”

Durante el proceso, la defensa del abusador intentó alegar un supuesto desequilibrio mental para que el hombre sea declarado irreprochable.

Sin embargo, esta teoría fue descartada a por las pericias técnicas de profesionales psiquiatras, quienes confirmaron que el victimario es plenamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, y que actuó con total conciencia de sus actos al atacar a su hija.

La Polémica resolución

A pesar de la condena de 10 años de pena privativa de libertad, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Shirley Morales, Richard Alarcón y Darío Estigarribia, decidió por mayoría otorgar el arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

La fiscal Quevedo ya presentó el recurso de apelación contra esta resolución, buscando que el condenado cumpla su sentencia en prisión y no en la comodidad de un hogar, mientras la justicia se toma su tiempo para ratificar el fallo.