Fin de año eleva ansiedad en cárceles y refuerzan visitas

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que la temporada de fin de año representa uno de los momentos más sensibles dentro del sistema penitencio del país. Según detalló, existe aumento de la ansiedad, frustración y expectativas entre las personas privadas de libertad.

Explicó que los reclusos, durante Navidad y Año Nuevo, tienen el deseo de compartir con la familia y la esperanza de recuperar la libertad, lo que obliga al Estado a reforzar acciones preventivas y de acompañamiento psicológico.

Nicora informó que, en este contexto, el Ministerio de Justicia implementó horarios de visita diferenciados y extendidos, con el objetivo de facilitar el contacto entre las personas privadas de libertad y sus familiares. Asimismo, se habilitaron permisos especiales para que niños y niñas puedan realizar visitas durante estas fechas.

Aclaró que el ingreso de menores se realiza bajo protocolos específicos, como la limitación de acceso a sectores de los establecimientos, pero con una flexibilización controlada durante las fiestas. “Buscamos que el encierro sea lo más digno posible”, sostuvo.

Controles reforzados para internos de alto perfil

El ministro señaló que en el caso de personas privadas de libertad consideradas de alto perfil o vinculadas a organizaciones criminales, las visitas continúan, aunque bajo condiciones más estrictas.

Estas se realizan sin contacto físico, con monitoreo permanente y presencia de personal penitenciario, a fin de evitar la transmisión de información sensible.

Garantizan contención psicológica

Nicora subrayó que, además de las medidas operativas, se reforzó la contención psicológica mediante convenios con carreras universitarias de Psicología, atendiendo a que la salud mental es un factor clave en este periodo del año.

“El único derecho que se pierde es la libertad. No se pierde la dignidad, ni el derecho a la alimentación, ni al trato humano”, afirmó. Asimismo, reconoció que aún existen desafíos estructurales para mejorar el sistema penitenciario.

Consultado sobre eventuales indultos, el ministro evitó adelantar definiciones y señaló que se trata de un proceso institucional complejo. Indicó que no desea generar expectativas en la población penitenciaria y que cualquier decisión se conocerá únicamente a través de un decreto oficial.

El procedimiento, explicó, involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la asesoría jurídica de la Presidencia de la República y a informes de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, Nicora insistió en que el objetivo central del Ministerio es atravesar este periodo de fin de año garantizando seguridad, contención y respeto a los derechos humanos dentro de las penitenciarías.