PJC: imputan a funcionario judicial por amenaza con arma de fuego en Navidad

La agente fiscal María Mirtha Martínez, de la Unidad Regional de Pedro Juan Caballero, formuló imputación contra un funcionario del Poder Judicial, por los hechos punibles de detentación ilegal de armas de fuego, producción de riesgos comunes con material controlado, coacción grave y amenaza de hecho punible, según informó la Fiscalía.

La causa se inició a partir de informe de la Comisaría n.° 17 de la colonia Fortuna Guazú, que comunicó la aprehensión del imputado.

En su poder, fue incautado un revólver calibre 38 mm, con cuatro cartuchos sin percutir, con el cual habría amenazado a un músico.

Amenaza durante un festejo familiar

Conforme a los antecedentes, el 25 de diciembre pasado, alrededor de las 22:00, el imputado habría llegado a una vivienda donde se realizaba un festejo familiar y habría amenazado de muerte a la víctima, exhibiendo el arma que portaba.

Posteriormente, fue reducido por personas presentes, quienes lograron despojarlo del arma, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que existen suficientes elementos de sospecha sobre la existencia de los hechos y la participación del imputado como autor.

La fiscal solicitó seis meses de investigación para reunir elementos de convicción para sostener una eventual acusación u otro acto conclusivo.

Relato de la presunta víctima

La presunta víctima, el músico Palomo Villordo relató que el día de Navidad. “Llegó como a las 13:00, yo estaba actuando, me habían contratado. Ya al final de la tarde, cuando me despedía, le pregunto qué música quería que toque. Ahí reaccionó mal, me respondió de mala manera y me dijo que me iba a matar porque no le caigo bien”, expresó a la Radio Imperio 106.7 FM.

“Si no hubieran intervenido, me habría disparado”, agregó.

Según la radio, el supuesto autor fue identificado como Rubén Darío Gayoso Alonso (43), funcionario judicial. De su poder se incautó el arma de fuego mencionada por la Policía.

Villordo pidió que se haga justicia y que no se utilicen influencias para obtener beneficios indebidos, sino que se actúe conforme a la ley, según indicó al medio pedrojuanino.