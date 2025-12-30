Video: cámara captó parte del ataque al joven de 22 años asesinado en San Antonio

Gerardo Alexis Velázquez, joven de 22 años, fue asesinado a tiros presuntamente por un vecino suyo identificado como Rodrigo Fabián Mendieta de 31 años, alias Gorgi. Tanto víctima como sospechoso no cuentan con antecedentes.

El homicidio tuvo lugar en el asentamiento Ángel Gabriel, en el barrio San Francisco de San Antonio e intervinieron agentes de la Comisaría 24ª.

Según vecinos y testigos del hecho, los victimarios estaban esperando a Velázquez frente a su casa, a quien atacaron apenas llegó y bajó de su motocicleta, según relató el hermano de Gerardo, Ever Velázquez.

“Mi hermano estaba viniendo del Instituto de Previsión Social (IPS), se fue a consultar. Él vino, se acercó acá. Según mencionan los testigos que vieron, ya personas le estaban esperando acá sentados. Mi hermano descendió de la moto y ahí le efectuaron el disparo”, refirió.

Denuncian supuesto sicariato

La madre de la víctima declaró a los intervinientes que Mendieta en mayo pasado supuestamente ya tuvo un altercado cuando supuestamente disparó contra Velázquez.

De acuerdo al relato del hermano de la víctima fatal, uno de los sospechosos estaba frente a su casa y otro en una esquina. En total serían tres los presuntos sicarios que llegaron hasta la zona por un camino que va por el arroyo de la zona utilizado por los conocidos como “chespis”.

“Un ajuste de cuentas y llevaron la moto para aparentar que fue un robo nomás, pero fue sicariato, porque vinieron como para matarle a mi hermano. Lograron su objetivo”, lamentó Ever.

Agregó que los sospechosos estaban todos los días bajo la sombra de un mango del barrio; sin embargo, tras el atentado desaparecieron y no se sabe dónde están.