Piden captura internacional del presunto feminicida de amazona

El agente fiscal Christian Benítez Cáceres, de la Unidad n.º 2 de la Fiscalía Zonal de Emboscada, solicitó al juzgado que dicte la orden de captura internacional para el presunto autor de un feminicidio y un homicidio doloso, ocurrido el 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Altos.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 2ª de Altos, las víctimas del doble homicidio doloso fueron identificadas como Jimena Jazmín Colmán Giménez, de 23 años, y Celso Fabián López Rojas, de 29 años, ambos domiciliados en el lugar del suceso.

La mujer, que era una conocida amazona, registraba antecedentes por la Ley 1881/2002, que modifica la Ley 1340, referente a la tenencia de estupefacientes.

Como supuesto autor del hecho fue señalado Víctor Manuel Cabrera Valiente, de 46 años, expareja de la joven amazona, quien cuenta con antecedentes por robo agravado (año 2007).

Es importante destacar que la solicitud fue requerida el día 30 de diciembre de 2025, en razón de que para esa fecha se encontraba fijada la audiencia de imposición de medidas del imputado, quien debía comparecer ante el Juzgado Penal de Garantías n.º 1 de la ciudad de Caacupé. Ante su incomparecencia, fue declarado rebelde y se ordenó su captura nacional por parte del juzgado.

El dictado de la orden de captura nacional habilitó al Ministerio Público a solicitar, a su vez, la emisión de una orden de captura internacional.

Asimismo, es relevante exponer que el imputado cuenta con una orden de detención emitida por el agente fiscal interviniente en fecha 15 de diciembre de 2025.

Por último, el sospechoso cuenta con un acta de imputación presentada en su contra en fecha 16 de diciembre de 2025 y un requerimiento de prisión preventiva de igual fecha, por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso.