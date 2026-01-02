Detienen a una joven con antecedentes tras hurto de celular recuperado por GPS

De acuerdo con el informe policial, la víctima se encontraba durmiendo junto con otra persona en su inquilinato cuando la detenida ingresó tras saltar la muralla y se llevó el celular. Posteriormente, el aparato fue reducido a cambio de dinero en efectivo.

La denuncia fue presentada por José Dolores González Rojas, tras constatar la sustracción de su celular.

La Policía logró recuperar un celular robado gracias al GPS que el mismo portaba. El dispositivo fue localizado en una vivienda particular, donde los residentes indicaron que la detenida lo “empeñó” a cambio de dinero en efectivo.

Rastrillaje y detención en la vía pública

La mujer fue detenida en la vía pública durante un rastrillaje realizado por agentes de la Comisaría 15ª, en prosecución a la denuncia por hurto. El procedimiento tuvo lugar en la tarde ayer, en las calles Nivaclé y Maká del barrio San Pablo de Asunción.

Según el informe, personal policial a bordo de una motopatrulla logró ubicar a la sospechosa, identificada como Sara Gisel Prieto Pereira (19).

Joven con antecedentes

El comisario Humberto Blanco reveló que los datos de la detenida, quien es conocida como consumidora, y del presunto reducidor ya fueron elevados a la Fiscalía.

La aprehendida cuenta con antecedentes por violación de la patria potestad (2022) y robo en tentativa (2023).

El hecho fue comunicado a la agente fiscal Rosa Noguera, quien dispuso que la joven comparezca el viernes.