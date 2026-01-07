Ciclista víctima de acoso relata lo vivido en ese momento

En diciembre pasado, una mujer fue víctima de acoso y agresión mientras andaba en bicicleta por la ciudad de San Lorenzo. Tras recibir el manoseo por parte de un motociclista, Patricia Ortiz cayó al asfalto y sufrió varios golpes y raspones.
Tras conseguir los videos de las cámaras de seguridad de la zona, realizó la denuncia, pero hasta ahora no obtuvo respuesta alguna.
“Es una pena que haya tenido que pasar por esta situación, después de tanto tiempo de moverme en bicicleta, que es mi medio de transporte. Voy al trabajo y a todo lugar donde pueda llegar en bici lo hago", dijo.
Seguidamente comentó que fue supertraumática la situación. “Después de revisar las cámaras de video de los vecinos, pude conseguir los videos, donde se le aprecia más o menos al sujeto. Por lo menos se ve su ropa y el tipo de moto que utilizaba".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Video: ciclista fue víctima de acoso y pide ayuda para identificar al agresor
Además, señaló que pudo darse cuenta de que el motociclista ya la seguía por varias cuadras. “Hacía tres cuadras que me seguía. Yo me di cuenta de que había una moto que no me estaba pasando. Me pareció un poco raro, pero como uno nunca piensa lo malo, no lo esperé”.
“Cuando lo vi muy cerca es que me asusto. Lo primero que pensé es que me iba a robar, pero al instante sentí su mano, eso me asustó más y luego caí al asfaltado. Sigo con algunos moretones y raspaduras”, sostuvo.
Con respecto a la denuncia, expresó que la hizo al día siguiente, ya un poco más calmada después del susto. “Tenía que recuperarme un poco y armarme de valor, porque normalmente, estos casos se toman muy a la ligera. No quiero que quede así, para evitar que haya más víctimas”.