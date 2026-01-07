Denuncian irregularidades en arresto domiciliario de presunto agresor en Misiones

Mirian Rosana Sánchez, de 42 años, denunció haber sido víctima de un grave episodio de violencia por parte de su expareja, Ramón González Rotela, de 48 años, quien en aparente estado de ebriedad intentó agredirla con un cuchillo y la amenazó de muerte en su vivienda ubicada en la compañía Isla Tobatí, de San Juan Bautista, departamento de Misiones.

El hombre fue detenido el pasado 5 de enero por agentes policiales y puesto a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, este miércoles se llevó a cabo la audiencia de medidas y, pese a la gravedad del hecho y los antecedentes, el imputado fue beneficiado con arresto domiciliario.

Audios que revelarían un supuesto pago

Tras conocerse la decisión judicial, la víctima y sus familiares denunciaron presuntas irregularidades en el proceso. Según indicaron, accedieron a audios atribuidos al abogado del imputado, en los que este aseguraba que, mediante el pago de una suma de dinero, el hombre no quedaría recluido en prisión.

En uno de los audios, el abogado señala que mantuvo conversaciones con autoridades judiciales para gestionar la libertad del imputado. En un segundo audio, incluso hace referencia directa a un monto económico solicitado: “Y le dije yo el monto recién, cuando te envié a vos el audio también. Le dije un monto demasiado barato en relación a la gravedad del caso. Es tirado y para allá. Yo le pedí siete millones y que para mañana, para la fecha, la hora de la audiencia, que me consiga cinco”, se escucha en la grabación.

Temor por represalias

Tanto Mirian Rosana Sánchez como sus familiares manifestaron temor por sus vidas, ya que el hombre habría amenazado con tomar venganza. Aseguran que la medida de arresto domiciliario no brinda garantías de seguridad y exigen a las autoridades judiciales y policiales la adopción urgente de medidas de protección efectivas.

Lo que señala el informe policial

Según el informe policial, el hecho ocurrió el 1 de enero, alrededor de las 23:00, cuando González Rotela rondaba la vivienda de su expareja a bordo de una motocicleta, portando un arma blanca tipo puñal. Fue interceptado por el hijo y la hermana de la víctima, quienes lograron despojarlo del cuchillo.

El reporte indica además que el hombre se encontraba presumiblemente bajo los efectos del alcohol, profirió amenazas y agresiones verbales y se retiró del lugar advirtiendo que regresaría. La denunciante señaló que el agresor contaba con una orden de alejamiento vigente y que no era la primera vez que protagonizaba este tipo de hechos. El arma blanca fue entregada como evidencia.