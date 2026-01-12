En enero ya se registraron tres casos de feminicidio

Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registra 3 víctimas de Feminicidio en Paraguay y un total de tres causas abiertas.

En los primeros 12 días del mes de enero se reportaron tres casos, que fueron registrados por departamento a nivel país. En el departamento Central dos casos y en Concepción un caso.

La edad de las víctima van a 18 a 80 años. Otro dato relevante es la cantidad de hijos que quedaron huérfanos. En tal sentido, cuatro hijos quedaron huérfanos, una de las víctimas era madre. Del total, las tres eran de nacionalidad paraguaya, una de ellas perteneciente a una comunidad indígena.

En lo que respecta al parentesco del agresor, uno de ellos era ex pareja de la víctima (quien se autoeliminó después), otro era conocido y un tercer agresor a determinar.

Con relación al sitio de los sucesos, un caso tuvo lugar en una vivienda (lugar cerrado, perteneciente a terceros) y dos ocurrieron en ámbitos abiertos, en la vía pública. Una de las víctimas fue abandonada en un arroyo y otra fue hallada en un predio baldío.

Otra información es el tipo de arma utilizada. En un caso fue utilizada un arma blanca, un caso de muerte por arma de fuego, mientras que una de las víctimas falleció por asfixia, por estrangulamiento. En uno de los casos se registra un abuso previo.

Respecto al día en que ocurrieron los hechos: un caso ocurrió en jueves, otro en el día sábado y un tercer caso, el cuerpo fue hallado en día viernes, en avanzado estado de descomposición, por lo que se procede con los actos investigativos para su identificación y fecha determinada.

Del total, un presunto responsable se encuentra imputado por el Ministerio Público, uno se suicidó y un tercero se encuentra a determinar.

Por otra parte, en el año 2025 se registraron 37 víctimas de feminicidio, de las cuales, cuatro de las víctimas eran menores de edad. Una de ella tenía solo 11 años. Dos de los agresores eran menores de 16 y 17 años.