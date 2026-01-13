Implementan nueva técnica de “rehidratación” para obtener huellas dactilares de cadáveres

En el marco de la investigación del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer sin identificar, que fue hallado el pasado viernes en un predio baldío de la ciudad de Mariano Roque Alonso, el Ministerio Público aplicó por primera vez de manera formal una nueva técnica de obtención de huellas digitales por medio de “rehidratación”.

En conversación con ABC Cardinal este martes, el doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, explicó que la rehidratación para la identificación de cuerpos sin vida no es algo especialmente novedoso y comentó que ya se utilizó en Paraguay en el pasado. Mencionó como ejemplo su uso para ayudar a identificar a víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido en 2004.

Sin embargo, la nueva técnica de rehidratación es mucho más rápida y menos costosa que los métodos que se utilizaban antes.

El doctor Lemir explicó que la rehidratación de los dedos suele ser necesaria porque, en el proceso de descomposición, los cadáveres se deshidratan y eso hace que las huellas dactilares sean indistinguibles. Para contrarrestar eso, previamente se amputaban los dedos de los cuerpos y estos eran colocados en frascos con reactivos que los rehidrataban hasta que las huellas volvieran a ser identificables, un proceso que podía tardar hasta una semana.

Nuevo método más rápido

La nueva técnica es “mucho más rápida” y consiste en la aplicación de un suero fisiológico glucosado con jeringas de insulina, sin la necesidad de amputar los dedos, indicó el médico forense.

“Se hace la rehidratación con una solución isotónica, de forma progresiva, para conseguir que las huellas presenten las características necesarias (para su identificación)”, añadió la doctora Marcy Basualdo, quien colabora con la Fiscalía en la aplicación de esa técnica.

El nuevo proceso de rehidratación puede tardar hasta seis horas dependiendo del estado del cuerpo, añadió la investigadora.

El doctor Lemir señaló que, en el caso del cadáver de la mujer en Mariano Roque Alonso, los investigadores pudieron obtener huellas identificables de los dedos dos horas después de iniciar el proceso, que comenzó ayer en horas de la siesta.

A pesar de la obtención de huellas identificables, la Policía Nacional aún no ha podido identificar a la mujer cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes en Mariano Roque Alonso, quien se presume no figura en la base de datos de Identificaciones y puede no haber contado con cédula de identidad.