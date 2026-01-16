Asalto a joyería en Luque: fiscal expone relato del hombre que lanzó la piedra

El supuesto asaltante, identificado como Diego Ariel, fue capturado el martes pasado en la avenida Rodríguez de Francia casi Cerro Corá, en pleno centro de Luque. El joven cayó de la motocicleta en la que intentaba huir con su cómplice tras ser impactado en el rostro por una piedra lanzada por un comerciante de la zona.

Tras la caída, el cómplice huyó del lugar, mientras que el mismo comerciante volvió a arrojarle la piedra y lo dejó fuera de combate. Recién en ese momento, el presunto delincuente soltó un revólver calibre 38 que tenía en la mano.

El casco que llevaba puesto fue clave para evitar consecuencias fatales y las joyas robadas de la joyería Vip Joyas fueron recuperadas en su totalidad.

Testimonio clave sobre el momento del ataque

Según explicó el fiscal, el hombre que lanzó la piedra prestó declaración testimonial y relató que el presunto delincuente cayó de la motocicleta tras el incidente, pero no soltó su arma de fuego.

“En declaración testimonial, esta persona mencionó que el delincuente cayó de la motocicleta y no soltó su arma; y que estaba apuntándole a su madre, que estaba detrás de él. En ese momento, él toma otra vez la piedra y va de vuelta para poder desestabilizarlo, ya que seguía apuntando con arma de fuego desde el asfalto cuando se cayó. Eso estamos teniendo en otros ángulos”, dijo a la 1080 AM.

La Fiscalía analiza además otras imágenes captadas desde distintos ángulos para contrastar esta versión.

Un disparo previo al momento de la captura

Cuando el delincuente fue trasladado a un hospital de Luque, los médicos constataron que el casco presentaba un orificio de bala en la zona correspondiente a la sien izquierda. Posteriormente, se confirmó que el impacto correspondía a un disparo recibido al salir de la joyería asaltada.

El disparo habría sido realizado por un “justiciero anónimo”, cuya identidad aún no fue determinada.

Investigación sobre el disparo y pruebas forenses

El fiscal Escobar indicó que a todos los civiles que intervinieron en el hecho se les practicó la prueba de parafina para definir si uno de ellos efectúo el disparo contra el delincuente.

En total, son alrededor de cuatro personas las que están siendo investigadas, mientras se aguardan los resultados de Criminalística de la Policía Nacional.

“Todo se está analizando para poder identificar la persona que pudo haber disparado y en qué situación lo hizo porque las imágenes son elocuentes”, mencionó.

Como parte de la investigación, el fiscal solicitó imágenes de circuitos cerrados de los comercios ubicados en la zona. El material será sometido a peritaje técnico junto con otros registros audiovisuales ya recolectados, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.