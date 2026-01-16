Esto dice el Ministerio del Interior sobre el ataque a 35 buses

El viceministro Óscar Pereira calificó el ataque a más de 30 buses como un “hecho grave" y confirmó que las denuncias ya fueron remitidas al Ministerio Público para un proceso investigativo formal.

Asimismo, detalló que los hechos se concentraron principalmente en las avenidas que conectan San Lorenzo con Asunción y que hubo un conductor herido, aunque según el Viceministerio de Transporte (VMT), serían tres.

También confirmó que el personal técnico de investigaciones se encuentra levantando evidencias y realizando peritajes a los objetos arrojados para entregar “evidencias sustentables” a la Fiscalía.

Según los datos recolectados, se busca rastrear un vehículo de color negro que habría sido utilizado durante los incidentes y el objetivo es identificar a su conductor o propietario.

Acompañamiento policial

Luego de los ataques y con el objetivo de evitar la repetición de estos hechos durante la noche y madrugada, el Ministerio del Interior impulsaría un dispositivo de seguridad reforzado en las zonas afectadas.

La estrategia en sí, según Pereira, va a consistir en acompañamientos y escoltas por postas, divididas entre las jurisdicciones policiales de Asunción y el departamento Central. El operativo contaría con apoyo del Grupo Lince “para brindar garantías a los pasajeros y conductores”, acotó.

Por su parte, desde el Viceministerio de Transporte confirmaron que 35 buses del transporte público, entre ellos los nuevos eléctricos, fueron atacados con proyectiles ayer por la tarde y noche en distintos puntos del área metropolitana.

“A nosotros nos están llegando muchas informaciones, muchos videos, muchas fotos, y les vamos enviando a la Policía para que analice”, comentó Rolando González, director de Transporte de la institución.

