Lejos de responsabilizar al MOPC, ‘Bachi’ propone declarar emergencia por siniestros viales

Recientemente, el presidente Santiago Peña aseguró que el último accidente fatal en la ruta PY08, donde murieron dos personas, fue por un adelantamiento indebido, pero según las investigaciones del Ministerio Público, la causa habría sido el pésimo estado de la ruta.

Ahora, y sin aparente intención de responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, presentó ante la Comisión Permanente un proyecto para declarar emergencia por los siniestros viales en todo el territorio nacional.

En la propuesta del senador cartista no se menciona ni una sola vez al MOPC -a cargo de Claudia Centurión-, sino, se concentra en citar estadísticas y cifras sobre la cantidad de fallecidos en los últimos años, al igual que plantear debates. En concreto, propone la declaración de estos tres artículos:

Artículo 1 : en situación de emergencia, los siniestros viales en todo el territorio nacional, como consecuencia de la alta tasa de mortalidad y de lesiones que ocurren anualmente.

Artículo 2 : instar a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes para fortalecer los controles de velocidad, alcoholemia y uso obligatorio de elementos de seguridad

Artículo 3: exhortar a los gobiernos departamentales, municipales y nacionales a la implementación de una campaña de educación vial.

Denuncia “populista”

Ante la impactante cifra de 21 muertos en dos años solo en la ruta PY08 -minada por criminales baches-, el senador opositor Ever Villalba, junto a las senadoras Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, presentó una denuncia para que se investigue una eventual responsabilidad penal de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

Sobre esto, Núñez dijo que ve como “un acto de populismo” la denuncia, ya que, entre citar estadísticas de fallecidos durante el Gobierno pasado, cuestionó que si se debería denunciar al exministro Arnoldo Wiens por esos accidentes.

“Es una especie de epidemia; un tema integral y al hablar de seguridad vial, se habla de varias patas. Hay que implementar la ley por puntos; en países con fotomultas o radares, 30% disminuye la mortalidad de los accidentes”, acotó.

