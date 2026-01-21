Allanan vivienda en Luque relacionada con el asalto tipo comando

Allanan una vivienda en Laurelty, Luque, donde se encontraron evidencias que estarían relacionadas con el intento de asalto a funcionario de una casa de cambios, con intercambio de disparos con la Policía Nacional.
Policías del Departamento de Investigaciones llegaron hasta el lugar haciendo un seguimiento a las cámaras de seguridad.
Este sería el lugar donde se llevaron a cabo los trabajos de logística y desde donde partieron dos vehículos, el Kia Sportage y el camioncito. En el mismo se encontraron chapas de vehículos, prendas militares y policiales, equipos para inhibir señales y otras evidencias.
“Seis a siete meses que alquilé a una persona, pero solían venir entre seis o siete amigos y luego se volvían a ir todos. Solo una persona quedaba en el lugar”, comentó Antonio Díaz, dueño del lugar.
Ante la consulta de si el inquilino era Edson Peter Eduardo Jensen (30 años), confirmó que esa fue la persona que alquiló el lugar.
Los trabajos por parte del personal del Departamento de Investigaciones están en pleno desarrollo.