Canindeyú: Policía desactiva otro explosivo tras ataque en Marina Cue

El pasado martes, un explosivo fue detonado en la estancia Biogranos, ubicada en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú. Fue el octavo ataque que sufrió el establecimiento rural, según confirmaron autoridades.

Tras 24 horas de dicho episodio, un brasileño fue atacado con explosivos y disparos de arma de fuego en la Reserva Privada Campos Morombi (Marina Cue), ubicada entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.

El subcomandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, reveló hoy que esta mañana se desactivó un segundo explosivo en Marina Cue, hallado a 40 metros del que fue detonado ayer.

“Se pudo desactivar uno de los explosivos que estaba a 40 metros del que detonó. Ya tenemos desactivado y se está haciendo el análisis”, mencionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Explosiones en Canindeyú: Gobierno no descarta ni confirma participación del EPP

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Investigación apunta a grupos de sintierras

Silguero indicó que se analizarán los elementos colectados en la estancia y en la reserva privada para verificar si son de la misma procedencia.

“Estamos previendo una reunión en Curuguaty en relación a estos eventos en donde se utilizaron explosivos”, comentó.

El jefe policial mencionó que, según el informe preliminar, los responsables de los ataques serían grupos de sintierras liderados por Rubén Villalba, procesado por hechos de invasión de tierras privadas y otros delitos.

Lea más: Riera sospecha que “sintierras armados” están vinculados al EPP o el Clan de Macho

Desde el Gobierno, no obstante, no descartan que esta serie de ataques podría estar vinculada a una reaparición del autodenominado EPP.