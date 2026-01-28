Desmantelan presunto laboratorio clandestino de drogas en Ciudad del Este

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas SUMAR, allanaron una vivienda utilizada como laboratorio clandestino para el procesamiento de sustancias ilícitas en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes, alrededor de las 13:40, en una casa ubicada en el barrio San José, km 7, donde fueron detenidas dos personas y se incautó una importante cantidad de drogas, además de equipos y sustancias químicas utilizadas para su procesamiento.

Importante cantidad de drogas incautadas

Durante el allanamiento, los intervinientes hallaron un pan de supuesto clorhidrato de cocaína con un peso de 924 gramos, equivalente a unas 4.620 dosis, además de otra porción de la misma sustancia que totalizó 312 gramos, equivalente a 1.560 dosis.

Asimismo, se incautaron cinco panes de supuesta marihuana prensada con un peso total de 5 kilos con 100 gramos, equivalentes a 5.100 dosis, y 5 kilos con 600 gramos de marihuana picada, distribuidos en 21 bolsas envasadas al vacío, equivalentes a 5.600 dosis.

En total, el procedimiento permitió sacar de circulación unas 6.180 dosis de clorhidrato de cocaína y 10.700 dosis de marihuana, según el informe policial.

Equipos y sustancias para el procesamiento

En el lugar también fueron encontrados diversos elementos utilizados presuntamente para la elaboración y acondicionamiento de drogas, entre ellos una prensa hidráulica con capacidad de 60 toneladas, de la marca Bovenau, un horno eléctrico, moldes de hierro y plástico, una balanza digital, bidones con líquidos a determinar, rollos de papel aluminio y film, cintas de embalaje, además de un arma blanca y tres teléfonos celulares.

Dos detenidos a disposición del Ministerio Público

Como resultado del operativo, fueron detenidos Wilberto Alex Aguiar Schneider, paraguayo, de 30 años, domiciliado en el lugar del procedimiento, y Porfirio Manuel Andino Andino, paraguayo, de 26 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en el año 2024.

La intervención estuvo a cargo del agente fiscal Manuel Rojas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, quien dispuso la detención de los sospechosos y la incautación de todas las evidencias para las investigaciones correspondientes.