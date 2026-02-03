¿Cuántos miembros tiene hoy el EPP?

El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, explicó que el grupo criminal autodenominado EPP continúa desplazándose dentro de la zona de responsabilidad de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, que abarca los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú.

Según las investigaciones, se movilizan principalmente a pie, aunque también tendrían vehículos “livianos y rápidos”.

Gaona señaló que el grupo armado no alcanzaría hoy los 20 integrantes, que están en constante movimiento. El general advirtió además que el EPP habría incorporado nuevos miembros jóvenes, quienes se caracterizarían por un perfil altamente violento, según reportes recabados por los organismos de inteligencia.

“Es lo que se está comentando en base a informaciones extraídas y conseguidas por el personal de inteligencia”, afirmó el comandante del CODI en entrevista para ABC Cardinal.

Sobre Magna Meza, indicó que –pese a las versiones sobre su muerte– nunca se pudo corroborar si sigue o no con vida.

Caleta hallada

Gaona también habló sobre el hallazgo de una caleta enterrada y dijo que fue localizada gracias a un trabajo previo de inteligencia militar. En su interior se encontraron panfletos antiguos, alimentos con fecha de vencimiento del año 2020 y un artefacto explosivo de fabricación casera con su iniciador, lo que refuerza la presunción de que el escondite habría sido utilizado hace varios años.

Los dispositivos electrónicos incautados, entre ellos un teléfono celular y equipos informáticos, están siendo sometidos a peritajes forenses, a cargo del Ministerio Público, cuyos resultados serán determinantes para establecer su procedencia y posible valor investigativo.