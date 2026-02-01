Violento asalto a empleado tras salir del banco en Cuatro Mojones

Antonio Morel denunció que fue víctima de un violento asalto a mano armada el pasado 21 de enero en el barrio Cuatro Mojones, donde dos delincuentes en motocicletas lo interceptaron y se llevaron más de G. 21.000.000 en efectivo, además de documentos personales.

El hecho ocurrió sobre la calle Maka casi Defensores del Chaco, cuando Morel regresaba de una entidad bancaria transportando dinero perteneciente a la empresa para la cual trabaja, además de una suma personal. Según relató, fue interceptado por dos asaltantes, cada uno a bordo de una motocicleta.

“Venía del banco y no sé si me siguieron o si ya tenían información, pero me sacaron todo lo que tenía”, señaló la víctima.

Amenazas con armas de fuego y agresión física

Morel relató que los delincuentes actuaron de manera directa y violenta. “Cuando abrí la puerta, uno me dijo ‘la plata, la plata’ de una. Al forcejear, uno de ellos me pateó”, contó.Indicó además que ambos asaltantes estaban armados: uno portaba un revólver y el otro una pistola. “Uno directamente me apuntó”, afirmó, mostrando incluso marcas visibles producto de la agresión.

Más de G. 21 millones robados

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes se alzaron con aproximadamente G. 21.300.000 en efectivo. Tras el atraco, los asaltantes huyeron en dos motocicletas distintas, una de ellas del tipo Dakar, según recordó la víctima.

Críticas a la lentitud fiscal

Morel señaló que el procedimiento policial fue rápido y adecuado, ya que agentes llegaron al lugar pocos minutos después del asalto. Sin embargo, cuestionó la demora del Ministerio Público.

“El hecho ocurrió el 21 de enero y recién el 2 me llamaron a declarar. La Fiscalía es muy lenta”, lamentó.

Impacto emocional tras el asalto

Más allá de la pérdida económica, la víctima aseguró que el golpe emocional fue lo más difícil de sobrellevar. “Económicamente se puede recuperar, pero emocionalmente es terrible. Ya no trabajás tranquilo, vivís con la duda de que pueda volver a pasar”, expresó, mencionando además la preocupación constante de su familia.

Sospechas sobre seguimiento desde el banco

Consultado sobre una posible filtración de información, Morel descartó la participación de exempleados de la empresa y no ocultó sus sospechas de que pudo haber sido seguido tras salir del banco. “Empleado no creo, somos muy pocos. Capaz del banco o me siguieron desde ahí”, concluyó.