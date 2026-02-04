Corte acepta renuncia de jueza suspendida por caso “Mafia de los Pagarés”

Durante la sesión plenaria realizada el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia acordó en su punto 12 “Aceptar la renuncia de cargo de Juez de Paz de Luque- Circunscripción Judicial de Central, presentada por la Abg. Norma Beatriz Ortiz Díaz, declarar vacante el cargo respectivo y comunicar al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, para los fines pertinentes”.

La entonces magistrada de Luque había sido suspendida de su cargo por la máxima instancia del Poder Judicial el pasado 11 de octubre, junto con otros 18 funcionarios judiciales, al tiempo que se dispuso la apertura de un sumario por su presunta implicancia en el caso denominado “Mafia de los Pagarés”.

A raíz de su presunto involucramiento en el caso, la magistrada decidió presentar su renuncia al cargo.

Más de 60 acusaciones

Actualmente, se encuentran en estudio acusaciones presentadas recientemente por el caso en contra de 67 personas, entre ellas juezas y exjueces de cinco Juzgados de Paz de la capital, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas crediticias.

Según la investigación, unas cinco mil personas se presentaron como víctimas de la “mafia de los pagarés” en todo el país, razón por la que existen otras pesquisas en curso acerca de las dudosas actuaciones observadas en otras sedes judiciales y que podrían derivar en nuevas imputaciones y acusaciones.