04 de febrero de 2026 - 06:59

Video: detienen a joven adicto que trepaba murallas para robar en casas

Un joven de 21 años fue detenido en la tarde de este martes en el barrio Tablada Nueva de Asunción, tras constatarse que contaba con una orden de captura vigente por el supuesto hecho de amenaza de hechos punibles. Según informó la Policía Nacional, fue captado en cámaras trepando murallas en todo el vecindario para hurtar objetos de todo tipo.

Por ABC Color

El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 15:30, en la vía pública, sobre las calles India y Dublín, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 20ª Metropolitana.

El aprehendido fue identificado como Porfirio Isaías Ledesma Ledesma, un presunto adicto muy conocido en toda la zona. De acuerdo con el informe policial, el joven registra orden de detención por rebeldía, conforme al oficio firmado ya el 8 de abril de 2025.

El subcomisario Óscar Velázquez, de la Comisaría 20ª de Asunción, señaló que el detenido opuso resistencia durante la verificación, por lo que fue necesario solicitar apoyo para concretar el procedimiento. “Es una persona conocida en la zona, muy escurridiza, que suele trepar murallas y rejas e incluso arrojarse al arroyo para evitar los controles”, manifestó.

El jefe policial indicó, además, que el joven cuenta con varios antecedentes policiales y que ya venía siendo seguido por los agentes, debido a reiteradas intervenciones en las que habría intentado o logrado ingresar a domicilios ajenos, según registros de la dependencia.

Tras su detención, Ledesma Ledesma quedó a disposición del Ministerio Público, para los procedimientos legales correspondientes.