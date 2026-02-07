Badeños aseguran que narcoavioneta perseguida por la Fuerza Aérea sí descargó cocaína

La persecución aérea se inició el viernes a las 11:30 aproximadamente, cuando un avión Cessna 206, con matrícula CP-2088 (aparentemente falsa) de Bolivia fue detectada por un radar móvil de la FAP en la zona del Parque Nacional Paso Bravo, entre los municipios de San Lázaro (Vallemí), San Carlos del Apa y Puentesiño, en el departamento de Concepción.

Según reconoció el comandante de la FAP, general del Aire Julio Fullaondo, la nave irregular probablemente ya había hecho para ese momento una escala previa en el Chaco paraguayo para recargar combustible.

La narcoavioneta fue perseguida desde Paso Bravo por dos aviones de combate de la FAP, un Tucano y un Súper Tucano, pero el narcopiloto ignoró las órdenes de aterrizar que le dieron por radio los militares.

Entonces, los aviones de la FAP hicieron disparos de amedrentamiento contra la avioneta boliviana, pero esta siguió su rumbo, como si nada.

Saben que no puede ser derribada

Probablemente, el piloto de esta nave sabía perfectamente que los aviones de la Fuerza Aérea no podían hacer más que eso, es decir, que no lo podían derribar, porque dicha acción está prohibida por la Ley 6.980.

Video: Super Tucano detectó narcoavioneta que terminó escapando hacia Bolivia

Literalmente, los aviones de combate del Estado paraguayo solo escoltaron el avión cargado con cocaína por espacio de unos 250 kilómetros hasta el punto donde finalmente aterrizó.

Fue en un camino interno de la Fazenda Rincão (según el mapa de Google), en medio de plantaciones de soja, en las coordenadas 23° 23’ 41.1” S, 55° 33’ 28.5” W, 10 kilómetros al sur de la ciudad de Capitán Bado, en el departamento de Amambay.

El lugar queda a 5 kilómetros de la Ruta PY17, que es la línea internacional que divide Paraguay de Brasil.

Según informó el Gobierno en una conferencia de prensa, la narcoavioneta fue recibida en tierra por dos camionetas que ya estaban esperando en el punto.

Estuvo en tierra un minuto y medio

La máquina boliviana permaneció en tierra por un minuto y medio, tras lo cual volvió a despegar supuestamente a raíz de los nuevos disparos de amedrentamiento que hicieron los militares desde el aire.

La nave fue seguida de nuevo por uno de los aviones de la FAP hasta que finalmente salió del espacio aéreo paraguayo y entró de nuevo al boliviano.

Inicialmente, el general Fullaondo dijo que no creen que los narcotraficantes hayan tenido tiempo de descargar la cocaína.

Sin embargo, los pobladores de esa zona, quienes filmaron la maniobra, aseguraron ayer a los policías locales e incluso a los militares que intervinieron que sí se bajaron varios bultos de la nave irregular.

De ser cierta esta versión, entonces fue en vano el despliegue de los dos aviones de combate de la FAP.