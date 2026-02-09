Cuatro imputados por persecución de terror en MRA: esto sabe la Fiscalía

Inicialmente, el fiscal Itálico Rienzi solicitó la imputación y prisión preventiva por producción de riesgos comunes para el candidato a intendente de Mariano Roque Alonso Milciades Raúl Aveiro. “Yo tengo ya cuatro detenidos, procesados e imputados con pedido de prisión preventiva”, afirmó.

Detalló que entre los implicados está “el candidato, la señorita, el hijo del candidato y el primo del candidato”.

Lea más: Terror en MRA: no descartan imputación a candidato a intendente por tentativa de homicidio

Una persecución con amenazas y un arma de fuego

Rienzi relató que los hechos se iniciaron cuando la víctima fue perseguida mientras se encontraba con su esposa y su hija de cuatro años. Al menos cuatro vehículos y una motocicleta lo persiguieron por varios kilómetros y en uno de esos rodados estaba el candidato a intendente.

La víctima y su familia lograron refugiarse en su vivienda y allí de vuelta los atacantes acudieron para dañar sus frenos. “Como no le pudieron a alcanzar más, entonces se van y le perturban en su domicilio donde se refugia la víctima y comienzan ya a tomarse contra el vehículo”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el ataque, el fiscal confirmó que quien desenfundó el arma fue el propio candidato. Además, señaló que la niña que se encontraba en el rodado de la víctima ya fue atendida por psicólogos de la Fiscalía debido al trauma sufrido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Terror en MRA: denuncian a candidato a intendente por presunta persecución y ataque armado

“La nenita de cuatro años le dijo a nuestro psicólogo, en forma espontánea: ‘Me chocaron y me apuntaron un arma. Estoy asustada’”, detalló.

A esto se sumaron amenazas posteriores, cuando ya la víctima estaba realizando su denuncia ante la Fiscalía.

La hipótesis fiscal sobre el móvil

Rienzi explicó que el conflicto gira en torno a un supuesto préstamo de dinero, aunque dejó en claro su postura. Aparentemente, la joven Micaela Janet Van Landeghem Calonga (también imputada) le habría entregado 10.000 dólares al político para supuestamente prestárselos a la víctima.

“Para mí, esa deuda no existe”, afirmó. Explicó que todos cayeron en contradicciones respecto a cómo se hizo ese supuesto préstamo, pues hablaron primero de transferencias, luego de bitcoins y luego de efectivo.

Según su hipótesis, “el candidato suele hacer esto con algunas mujeres, que les saca dinero”.

El fiscal aclaró que, aun en caso de existir una deuda, la conducta es penalmente reprochable. “Exista o no exista esa deuda, no es la forma de cobrar”, remarcó.

“No estamos más en la época de Al Capone para andar rompiendo dedos o quemando negocios para que se cobre una deuda”, planteó.

No descartan a más imputados

Rienzi explicó que el caso dejó de ser una amenaza simple para convertirse en un delito grave. “Al requerir el dinero de esa forma se convirtió en una extorsión agravada que remite a la pena de robo agravado”, señaló.

Por la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.

Además, el agente fiscal adelantó que podría haber más personas involucradas. “Son dos vehículos, tres vehículos y más una motocicleta… cuatro nomás no creo que hayan sido”, sostuvo.