Fernando de la Mora: detienen a dos supuestos adictos tras violento incidente vecinal

El hecho se registró sobre la calle San Antonio, zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora, en horas de la mañana cuando una familia reclamó a sus vecinos por tirar basura de manera reiterada en la calle. Lejos de apaciguar la situación, los supuestos adictos reaccionaron con violencia e ingresaron a la vivienda de los denunciantes.

Amenazas con armas blancas

Según relató Mariela Roa, vecina y familiar de los agredidos, los atacantes forzaron el portón de la casa, causaron destrozos y amenazaron de muerte a sus padres, ambos adultos mayores. Uno de los hombres portaba un machete, mientras que el otro tenía un cuchillo de mesa, lo que generó pánico entre los ocupantes de la vivienda.

Rápida intervención policial

Ante la gravedad del hecho, la familia llamó al sistema 911 y una patrullera acudió de inmediato al lugar. Los agentes lograron reducir y aprehender a los dos sospechosos, quienes fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, donde permanecen en carácter de detenidos.

Temor en el vecindario

La denunciante señaló que los agresores suelen protagonizar episodios violentos, especialmente los fines de semana, lo que genera miedo entre los vecinos, muchos de los cuales evitan realizar denuncias para no sufrir represalias. Indicó además que uno de los detenidos habría salido recientemente de la cárcel.

Interviene la Fiscalía

Los dos hombres, de 28 y 29 años, quedaron a disposición de la Unidad Penal Nº 2 del Ministerio Público, que investiga el caso y definirá las medidas a ser adoptadas.