Video: batalla campal terminó con tres aprehendidos en Luque

La gresca entre vecinos movilizó a efectivos de la Comisaría 3ª tras una denuncia recibida a través del sistema 911. El oficial Aldo Aguayo detalló que, al tomar conocimiento del hecho, los agentes acudieron de inmediato al lugar con cuatro patrulleras y cinco motocicletas del Grupo Lince.

Se encontraron con una confrontación que seguía en curso entre numerosas personas. “Seguía la batalla campal, tirándose piedras, botellas”, relató el oficial.

¿Por qué se inició la pelea?

Según manifestaciones de vecinos, el enfrentamiento se habría originado a raíz de una pelea previa ocurrida el domingo durante un torneo de fútbol que no terminó bien, lo que derivó en un nuevo altercado al día siguiente. En el lugar, se reportó al menos una persona que denunció haber sido agredida.

El oficial Aguayo indicó que en la pelea participaron entre 60 y 70 personas por cada bando, aunque aclaró que no se registraron incidentes con los intervinientes policiales. “Llegamos al lugar, conversamos con ellos, separamos ambos bandos y ahí se tranquilizó el ambiente”, explicó.

No obstante, como resultado del procedimiento, la Policía aprehendió a tres personas: dos por el hecho de perturbación de la paz pública y una por portación de arma blanca, la cual fue incautada. Además, uno de los aprehendidos fue señalado por vecinos como el presunto iniciador del enfrentamiento y ya cuenta con una denuncia previa por agresión.

Finalmente, el oficial confirmó que existía la referencia de otra persona que también habría iniciado el hecho, pero que no pudo ser ubicada al momento de la intervención policial.