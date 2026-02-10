Volvieron a capturar a “Kure’i”, líder de la pandilla “Antifeka”

El procedimiento se realizó en la tarde del lunes, alrededor de las 17:50, sobre la calle Independencia Nacional entre Florencio Villamayor y avenida República, en el barrio Ricardo Brugada, conocido como La Chacarita. Agentes de la Comisaría 5ª realizaban una incursión preventiva cuando divisaron a Viera Villasboa, quien intentó huir a pie e ingresó a una vivienda abandonada, siendo finalmente aprehendido tras un rastrillaje en la zona.

Violó arresto domiciliario

Según el informe policial, el detenido contaba con medidas alternativas a la prisión, específicamente arresto domiciliario, que debía cumplir en una vivienda del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré. Al momento de la verificación en el sistema informático de la Policía Nacional, se confirmó que el joven no se encontraba en el domicilio fijado por la Justicia.

Antecedentes por homicidio doloso

Viera Villasboa ya había sido capturado en junio de 2025, sindicado como líder de una de las pandillas que se disputan el control territorial delictivo en el barrio Ricardo Brugada. En aquella ocasión, contaba con orden de captura por homicidio doloso, en relación con un caso ocurrido en la zona.

El joven es señalado como líder del grupo criminal denominado “Antifeka”, que mantiene enfrentamientos con otras pandillas por el control del territorio en la Chacarita.

Reincidencia y nuevo proceso judicial

El detenido cuenta con varios antecedentes y anteriormente ya había infringido medidas judiciales similares. Tras su nueva aprehensión, fue trasladado a la sede policial para el procedimiento de rigor y quedó nuevamente a disposición del juzgado interviniente, que deberá resolver si mantiene o modifica las medidas cautelares.