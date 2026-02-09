Realizan allanamientos en busca de los cómplices de “Pingüi” en asalto fatal

El fiscal Walter Lugo confirmó que se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en busca de los que cometieron el asalto domiciliario con derivación fatal registrado en la zona norte de Fernando de la Mora el pasado 27 de enero.

El operativo se concretó en dos viviendas de la localidad de Ypané. En una de las casas, detuvieron a un sospechoso que fue individualizado en los videos de circuito cerrado.

También fue detenido un adicto que acudió a comprar drogas, pues según los datos una de las casas funcionaba como punto de distribución de estupefacientes.

El agente fiscal Lugo resaltó que lograron identificar ya a cuatro personas en total, como partícipes del asalto. También recordó que la semana pasada llegaron hasta la casa de un adolescente, que confirmó que en su vivienda se habían reunido los asaltantes antes de cometer le hecho y también después.

Dos muertos en el asalto domicilario

Al menos cinco personas participaron del atraco fatal que tuvo lugar en la vivienda de Mario Roberto Gómez (70 años), un contador jubilado que según su familia tenía un arma debido a que fue varias veces víctima de robos agravados. Cuando vio que varias personas intentaban ingresar esa madrugada, reaccionó con disparos y se registró un tiroteo.

Cayeron muertos el propietario de la casa y Emerson Giovanni Ruiz (20), quien contaba con orden de captura pendiente y múltiples antecedentes pese a su corta edad. Su alias era “Pingüi” y pese a su prontuario, fue despedido con una megacaravana días después.

