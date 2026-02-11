Caja fiscal: Policía garantiza que agentes antiguos no serán afectados por la reforma

Ante el aumento de solicitudes de retiro dentro de la Policía Nacional, el comandante Carlos Benítez aseguró que los agentes con mayor antigüedad no serán alcanzados por los cambios previstos en el proyecto de ley, que fue postergado en la Cámara de Senadores ayer tras presión masiva de docentes.

“Los que hoy día estamos regidos por la ley actual ya tenemos los derechos adquiridos, o sea que no vamos a tener modificación en cuanto a lo que es el porcentaje”, explicó.

Según detalló, el proyecto establece que la nueva normativa afecte únicamente a quienes tengan menos de 10 años de servicio.

“Diez años para abajo son los que en adelante serían afectados por la nueva ley. Es lo que está dentro del proyecto y es lo que ha explicado el Ministerio de Economía y Finanzas”, manifestó.

Masivos pedidos de retiro

Benítez confirmó que el número de solicitudes creció en los últimos días. “Hasta ayer tengo el reporte exacto de 214 efectivos que están solicitando su pase a retiro”, precisó.

Indicó que entre los solicitantes figuran oficiales superiores y suboficiales con entre 20 años y más de servicio.

De acuerdo con la interpretación que manejan muchos uniformados, el temor principal radica en una eventual reducción de beneficios.

Actualmente, la normativa vigente establece 30 años de servicio para acceder al 100% de los beneficios jubilatorios. El proyecto en discusión plantea elevar ese requisito a 35 años.

“Con la nueva ley, teniendo 25 o 26 años de servicio, los beneficios estarían en el orden del 80%, más o menos. Ahí es donde ven un descenso bastante drástico”, explicó.

Persisten dudas

El comandante afirmó que la institución ya socializó la información oficial entre el personal, basándose en las aclaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado del proyecto de reforma.

Afirmó que les brindan esas explicaciones a los que buscan su retiro pero que de igual manera existen las dudas y el temor. “Algunos persisten en la duda de que probablemente sean perjudicados por la nueva ley, por más de que se les explica”, señaló.

Finalmente, el comandante insistió en que los policías con mayor antigüedad no perderán derechos. “Todos han recibido esta información. Los policías antiguos no van a tener modificación en sus beneficios”, concluyó.