Beto Ovelar: “Todos coincidimos en que Caja Fiscal debe ser reformada”

El cartista Silvio “Beto” Ovelar preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y en este carácter aseguró que mantuvo conversaciones con distintos representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y también gremios -principalmente de docentes- en torno a la reforma de la Caja Fiscal.

“Tuvimos una audiencia maratónica con los diferentes gremios, sindicatos, el ministro de Hacienda (actualmente Economía, Carlos Fernández Valdovinos). Me quedé con los gremios de educación; acordamos de que actuaría como un articulador con el Poder de Ejecutivo para ver un punto de acuerdo”, citó.

Asimismo, sostuvo que “todos coincidimos en que la Caja Fiscal debe ser reformada”, ya que “esta no da más” y se provocaría su “colapso”.

En referencia al tratamiento previsto para hoy en la Cámara Alta sobre el proyecto de reforma, Ovelar aseguró que tenían los números para la aprobación aunque “muy cerrados” y pese a los acuerdos, también había “pedidos particulares" dentro de la bancada de Honor Colorado sobre modificaciones en “de tal o cual caja”.

Postergación de reforma de la Caja Fiscal

Luego del anuncio del vicepresidente Pedro Alliana sobre que el Ejecutivo solicitaba postergar el tratamiento de la reforma en el Senado, los legisladores definieron un futuro tratamiento del proyecto para el miércoles 25 de marzo próximo.

Al respecto, Beto consideró que en 15 días ya se podía llegar a un acuerdo entre los sectores que se manifiestan y el Gobierno, sin embargo, alegó que “porque los colegas siguen cuestionándonos a los integrantes de Honor Colorado de querer apurar absolutamente todo”, la idea se volcó a un tratamiento recién dentro de un mes y unos días.

Por otra parte, también reconoció que “tenemos que hablar” de la Caja Parlamentaria, cuyo tratamiento también está previsto para la mencionada fecha.

“No podemos esconder la basura bajo la alfombra; para que no haya quejas, nuestra caja se convierte en privada. Soy partidario de la capitalización individual”, concluyó.

Jubilación ordinaria y extraordinaria

Conforme a la última propuesta -aunque aún no tratada- de reforma de la Caja Fiscal, así se daría la jubilación ordinaria y extraordinaria respectivamente:

Los afiliados de los sectores magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales podrán acceder a la jubilación ordinaria al cumplir 57 (cincuenta y siete) años de edad, con al menos 25 (veinticinco) años de aporte.

Los afiliados de los sectores magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales jubilación extraordinaria al contar al menos con 55 (cincuenta y cinco) años de edad y 30 (treinta) años de aporte.

