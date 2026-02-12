Video: roban cerdos de una “chanchería” en el Bañado Sur

El video grabado desde una cámara de seguridad ubicada en el predio de una “chanchería”, deja ver como tres delincuentes corren entre los cerdos y se tiran sobre ellos para atraparlos. Robaron tres animales y uno se logró recuperar.

Uno de los tres delincuentes fue detenido por la Policía Nacional, se trata de un adolescente de 15 años.

Las víctimas del robo recuperaron uno de los animales robados y comentaron que debido a la gran cantidad de “chespis” y del aumento de robos, colocaron cámaras de circuito cerrado.

El oficial inspector José Giménez, conocido como el policía de TikTok, conversó con el detenido, quien manifestó qué él se quedó con uno de los cerdos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y en la mañana seguía la búsqueda de los delincuentes y de los animales robados.

Los delincuentes fueron escrachados y filmados por los vecinos cuando salían del establecimiento.