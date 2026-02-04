Video: descubren robo sistemático de carne en supermercado de San Lorenzo

El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por el propietario del local, Augusto Mercedes Palmerola Garay, quien fue alertado por otros funcionarios sobre movimientos irregulares dentro del supermercado. Según la Policía, al realizar un control interno, el comerciante constató faltantes reiterados de mercadería en los últimos días.

El modus operandi

De acuerdo con la investigación, los carniceros Gustavo Daniel Otazú Báez y Ricardo Romero, en presunta complicidad con el guardia de seguridad Osvaldo Felipe Núñez León, apartaban cortes de carne vacuna —principalmente carnaza negra y vacío— y los ocultaban dentro de bolsas de basura o arpillera.

La mercadería era retirada del establecimiento simulando desechos y posteriormente vendida a lomiterías y otros locales gastronómicos de la zona, a un precio inferior al del mercado.

Cámaras de seguridad como prueba clave

El oficial Erwin Salinas, de la Comisaría 31ª Central Reducto de San Lorenzo, informó que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron determinantes para confirmar el ilícito. En los videos se observa claramente cómo los empleados apartaban la carne y la camuflaban en bolsas de basura para sacarla del local sin levantar sospechas.

Aprehensión dentro del local

El procedimiento policial se realizó el 1 de febrero de 2026, alrededor de las 21:30, en el interior del supermercado Punto Carne, ubicado sobre la calle San Pedro c/ Arnaldo Bacigalupo, barrio Anahí.

Fueron aprehendidos Gustavo Daniel Otazú Báez, de 52 años, carnicero, y Osvaldo Felipe Núñez León, de 30 años, guardia de seguridad. En el momento de la intervención se hallaron aproximadamente 47 kilos de carne vacuna, cuyo valor fue estimado en Gs. 3.000.000.

Intervención fiscal

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Dora Nohl, de la Unidad N.º 9, quien dispuso la entrega de la mercadería recuperada a su propietario, la detención de los aprehendidos y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.

Los implicados quedaron con libertad ambulatoria, aunque sujetos a varias restricciones, mientras prosigue la investigación por supuesto hecho punible contra la propiedad.